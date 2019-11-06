Больше половины россиян высказали доверие полиции

Сотрудникам полиции в России доверяют более 54 процентов жителей регионов. Наиболее высокие показатели доверия — у полицейских на транспорте (66 процентов), сотрудников дежурной части (63 процента), участковых (59 процентов), инспекторов по делам несовершеннолетних (57 процентов) и работников уголовного розыска (55 процентов). Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

Отмечается, что 36 процентов россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе, еще 47 процентов оценивают средне. При этом образ полицейского, который сложился в сознании людей, скорее положительный. Представителя полиции характеризуют опрятным (77 процентов респондентов), сильным и крепким (56 процентов), вежливым (55 процентов), готовым помочь (55 процентов), храбрым (54 процента) и работящим (54 процента).

В феврале сообщалось о предложении депутата Ленинградской области Владимира Петрова сменить обращение к представителям силовых структур с советского «товарищ» на дореволюционное «господин». По словам автора инициативы, новое обращение подчеркнет «статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны».

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