Российский полицейский избил знакомую за нераспроданные наркотики

В Чебоксарах полицейский избил свою знакомую за нераспроданные наркотики. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России по Чувашии Олег Дмитриев.

По версии следствия, в январе 2020 года оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков МВД пытался через знакомую продать более 1,1 килограмма наркотиков за 300 тысяч рублей. Когда он пришел к ней домой за выручкой, она отдала ему только 50 тысяч рублей. Требуя оставшиеся деньги, полицейский избил женщину и надел на нее наручники.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, а также специальных средств») и по части пятой статьи 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере»).

В настоящее время выясняется, откуда у полицейского были наркотики, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Обвиняемый взят под стражу.

Как сообщил «Ленте.ру» начальник отделения общественных связей МВД по Республике Чувашия Олег Ашнин, в ведомстве начали служебную проверку. «В настоящее время решается вопрос об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей», — сказал он.

30 января стало известно , что в Одинцове задержали полицейского, покушавшегося на сбыт наркотиков в крупном размере. Выяснилось, что задержанный работал в должности оперуполномоченного на станции Москва Белорусская. Во время личного досмотра в нагрудном кармане его куртки нашли девять свертков с наркотиками общей массой около девяти граммов.

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