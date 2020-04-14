У рассказывающего о полиции блогера прошел обыск из-за фейка о коронавирусе

У администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова прошел обыск. Он стал фигурантом уголовного дела о фейке про коронавирус, сообщает «Медиазона».
«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — сообщил блогер, рассказывающий в своем паблике о деятельности правоохранительных органов.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
По версии следствия, 2 апреля неизвестный от имени пользователя «Владимир Воронцов» опубликовал во «ВКонтакте» заведомо ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.
В указанном институте среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало, отметили в СКР. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшедшего.
9 апреля сообщалось, что за этот же пост о заболевших курсантах полиция возбудила в отношении Воронцова административное дело за злоупотребления свободой массовой информации, за которое предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Основанием послужили итоги проверки Генпрокуратуры, которая признала фейком статью «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ», опубликованной в паблике во «ВКонтакте».
Воронцов заявлял, что правоохранительные органы не связывались с ним по этому поводу, а об административном деле он узнал из прессы. По его словам, статья, послужившая поводом для проверки, была удалена администрацией соцсети, что является достаточно редким случаем.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения