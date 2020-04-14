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У рассказывающего о полиции блогера прошел обыск из-за фейка о коронавирусе

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Владимир Воронцов
Владимир Воронцов
Фото: @ombudsmen_police

У администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова прошел обыск. Он стал фигурантом уголовного дела о фейке про коронавирус, сообщает «Медиазона».

«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — сообщил блогер, рассказывающий в своем паблике о деятельности правоохранительных органов.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По версии следствия, 2 апреля неизвестный от имени пользователя «Владимир Воронцов» опубликовал во «ВКонтакте» заведомо ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.

В указанном институте среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало, отметили в СКР. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшедшего.

9 апреля сообщалось, что за этот же пост о заболевших курсантах полиция возбудила в отношении Воронцова административное дело за злоупотребления свободой массовой информации, за которое предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Основанием послужили итоги проверки Генпрокуратуры, которая признала фейком статью «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ», опубликованной в паблике во «ВКонтакте».

Воронцов заявлял, что правоохранительные органы не связывались с ним по этому поводу, а об административном деле он узнал из прессы. По его словам, статья, послужившая поводом для проверки, была удалена администрацией соцсети, что является достаточно редким случаем.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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