Создателя паблика «Омбудсмен полиции» накажут за фейк о коронавирусе в ФСБ

В отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» Владимира Воронцова возбуждено административное дело за публикацию фейка о заболевших коронавирусом в институте ФСБ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.
Управление МВД по Центральному району Петербурга установило правонарушение в виде злоупотребления свободой массовой информации, за которое предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.
Генпрокуратура сообщила о проверке статьи «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ», в которой говорится о 70 процентах заболевших из числа учащихся. В надзорном ведомстве указали, что эти данные были опровергнуты клинической инфекционной больницей имени Боткина и администрацией учебного заведения. Согласно официальным данным, в институте ФСБ отсутствуют граждане, зараженные коронавирусной инфекцией.
Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию, которая привлекла к ответственности за публикацию фейка администратора паблика Воронцова.
Сам он заявил, что правоохранительные органы не связывались с ним по этому поводу, а об административном деле он узнал из прессы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, статья, послужившая поводом для проверки, была удалена администрацией соцсети, что является достаточно редким случаем.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения