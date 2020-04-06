Опровергнута информация о заболевших коронавирусом курсантах института ФСБ

Генпрокуратура признала недостоверной информацию о заболевших коронавирусом курсантах института ФСБ в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе мониторинга прокуроры обнаружили статью «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ», в которой говорится о 70 процентах заболевших из числа учащихся. Эти данные были опровергнуты клинической инфекционной больницей имени Боткина и администрацией учебного заведения. Согласно официальным данным, в институте ФСБ отсутствуют граждане, зараженные коронавирусной инфекцией.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

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