Мстительная россиянка получила штраф за ложный донос о коронавирусе у знакомой

В Новокузнецке местную жительницу обвинили в ложном доносе на свою знакомую, якобы заразившуюся коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Кемеровской области.
В больницу позвонила женщина и сообщила, что после возвращения из туристической поездки у нее поднялась высокая температура и появились другие признаки коронавирусной инфекции. Врачи приехали по указанному адресу, но дверь квартиры им никто не открыл.
Медики сообщили об этом случае в полицию. Правоохранители установили, что хозяйка квартиры более полугода не выезжала из России, чувствует себя здоровой и за помощью к медикам не обращалась. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что от ее имени в скорую помощь звонила ее 35-летняя знакомая. Женщина призналась, что из мести выдумала историю о болезни приятельницы, которая якобы долгое время не возвращала ей долг.
За ложный донос в отношении жительницы Новокузнецка составлен протокол. Ей грозит штраф до 1500 рублей. Также с нее будет взыскан материальный ущерб, причиненный затратами, понесенными на отработку ложного сообщения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения