Режиссер сериала «Карпов» умер из-за коронавируса

Российский режиссер и актер Иван Щеголев умер из-за коронавируса. Об этом сообщает «Известия» во вторник, 21 апреля.

Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что последние 11 дней 59-летний Щеголев провел в Городской клинической больнице №15 имени Филатова, однако медикам так и не удалось его спасти. За два дня до смерти он находился в крайне тяжелом состоянии.

Иван Щеголев родился 3 февраля 1961 года в актерской семье. Он снял такие сериалы, как «Карпов», «Кулагин и партнеры», «Морозова», «Игра. Реванш», «Супруги», «13», «Преступление будет раскрыто», «Лесник. Своя земля», «Почти семейный детектив» и «Поворот ключа». Кроме того, он был режиссером фильмов «Американский дедушка», «Бабник 2», «Я Вам больше не верю» и «Хозяин».

16 апреля от коронавируса умер еще один российский режиссер — Александр Радов. Из-за COVID-19 у 79-летнего кинематографиста началась пневмония.