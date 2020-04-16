Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

В Москве умер режиссер и продюсер Александр Радов. Об этом в Facebook сообщила Академия российского телевидения.

79-летний кинодеятель неделю назад попал в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. «К сожалению, он не смог победить болезнь и сегодня днем скончался в 15-ой филатовской больнице», — сообщили в академии.

Радов известен как автор циклов документальных фильмов «Портреты эпохи» и «Больше, чем любовь» о личной жизни людей, оставивших след в истории — Александре Блоке и Любови Менделеевой, адмирале Колчаке и его возлюбленной Анне, академике Сахарове.

Александр Радов был академиком Международной академии телевидения и радио.

По последним данным, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки составило 1370. Всего в столице выявили 16146 зараженных. По всей стране выявили 3448 случаев заражения в 78 регионах, их общее число составило 27938. Умерли 34 человека, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!