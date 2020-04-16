Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

В Москве умер режиссер и продюсер Александр Радов. Об этом в Facebook сообщила Академия российского телевидения.
79-летний кинодеятель неделю назад попал в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. «К сожалению, он не смог победить болезнь и сегодня днем скончался в 15-ой филатовской больнице», — сообщили в академии.
Радов известен как автор циклов документальных фильмов «Портреты эпохи» и «Больше, чем любовь» о личной жизни людей, оставивших след в истории — Александре Блоке и Любови Менделеевой, адмирале Колчаке и его возлюбленной Анне, академике Сахарове.
Александр Радов был академиком Международной академии телевидения и радио.
По последним данным, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки составило 1370. Всего в столице выявили 16146 зараженных. По всей стране выявили 3448 случаев заражения в 78 регионах, их общее число составило 27938. Умерли 34 человека, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения