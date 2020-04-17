Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его смерти

Режиссер и арт-директор студии «Фишка-фильм» Ирина Васильева, супруга скончавшегося в результате осложнений из-за заражения коронавирусом кинематографиста Александра Радова, раскрыла детали его смерти. Ее слова передает газета «Известия» в пятницу, 17 апреля.
По словам жены режиссера, три недели они с супругом находились в самоизоляции, врачи говорили, что с ними все в порядке. У Радова продолжала расти температура. При этом другие симптомы заражения коронавирусом, в том числе кашель, у него не проявлялись.
Васильевой стало лучше, а состояние Радова продолжало ухудшаться. Рентген не показал никаких результатов, наличие пневмонии и поражение легких выявила только компьютерная томография.
8 апреля Радова положили в реанимацию больницы имени Филатова. На следующий день его состояние улучшилось, его перевели в общую палату, однако затем ему стало хуже.
О смерти Александра Радова стало известно 16 апреля. Режиссеру было 79 лет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения