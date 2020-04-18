Умер заразившийся коронавирусом российский депутат

Умер депутат Московской областной думы Иван Жуков, сообщается на сайте подмосковного парламента.

В тексте говорится о скоропостижной смерти российского политика. В свою очередь глава Богородского городского округа Игорь Сухин сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Жуков скончался после того, как заразился коронавирусом.

Соболезнования в связи с кончиной депутата выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС. Также соболезнования принес председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ивану Жукову было 63 года. Он был депутатом Мособлдумы II, III, IV и V созывов, занимал пост руководителя фракции «Единой России» и заместителя председателя подмосковного парламента.