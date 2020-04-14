Стало известно о заражении коронавирусом девяти медиков в Подмосковье

Девять медработников стационара Люберецкой областной больницы в Подмосковье заразились коронавирусом. Об этом стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК от сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого медработника этого стационара.

Уточняется, что положительный результат тестов на коронавирус зафиксирован у врачей и медсестер. Все тесты были сделаны в период с 3 по 13 апреля. Проверку прошли сотрудники урологического, хирургического, невролог­ического, терапевтиче­ского, кардиологическ­ого отделений. Отделения терапии, неврологии и кардиологии закрыли на карантин, туда перестали поступать больные, сказал неназванный собеседник издания.

Микаелян в свою очередь рассказал, что пациенты с пневмонией принимались в терапевтическом отделении стационара и до вспышки коронавируса. C конца марта у некоторых пациентов с первоначальным диагнозом «пневмония» подтвердилось наличие вируса. По словам Микаеляна, они лежали в отделении до семи дней в ожидании результатов теста.

Врач добавил, что его отправили на изоляцию с 10 апреля из-за контакта с заразившимся. Однако он контакт с таким пациентом отрицает.

Издание со ссылкой на источники также пишет, что медики в стационаре не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Из-за этого некоторые врачи боятся контактировать с больными пневмонией.

Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ираида Штольц отказалась от комментариев.

Ранее 14 апреля сообщалось, что в российском Минздраве разработали способы экстренной постконтактной защиты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Специальные меры применяют при попадании биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки медработников. Также для них существует схема медикаментозной профилактики.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!