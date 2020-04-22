В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

В Москве могут быть введены новые ограничительные меры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков, передает РИА Новости.

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По его словам, такие меры будут прорабатываться в случае нарастания числа заболевших. «Ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять», — сказал он.

Данчиков отметил, что текущая статистика распространения заболевания пока не дает повода для оптимизма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.

За последние сутки в России выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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