Собянин заявил об управляемом характере коронавируса в России

Динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. Такую оценку ситуации дал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

По его словам, каждый день коронавирус диагностируют у нескольких тысяч граждан. «Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, которых, не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ, тоже идет рост», — сказал Собянин.

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Кроме того, в ходе заседания столичный градоначальник назвал сроки заполнения коечного фонда для пациентов с коронавирусом. По его оценкам, данного фонда хватит на три-четыре недели.

С начала эпидемии коронавируса в Москве заразился 31 981 человек. 2267 человек выздоровели, 261 пациент с коронавирусом скончался. Всего в России насчитывается 57 999 заразившихся.

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