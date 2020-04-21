Стало известно о штрафах для заболевших ОРВИ москвичей

Москвичей, заболевших ОРВИ, будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в таком же размере, как и зараженных коронавирусом. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказал РИА Новости глава комиссии Московской городской думы по безопасности Кирилл Щитов.

По его словам, всем заболевшим ОРВИ будут оформляться письменные согласия, что они понимают ответственность за соблюдение режима самоизоляции, если их тест-система покажет положительный результат на коронавирус. Они также обязаны строго выполнять все перечисленные врачами меры. Кроме того, к данному бланку прикрепят фотографию заболевшего ОРВИ — оформление точно такое же, как и при заражении коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что если после согласия электронная система распознавания заметит человека на открытом пространстве, то его будут штрафовать с такими же правами и ответственностью, как и больного COVID-19.

Автомобили также занесены в список на отслеживание, и камеры отметят это в системе — это означает, что за передвижение по Москве на транспортном средстве будут применены такие же меры наказания. «Если их автомобили будут попадать в городскую систему камер наблюдения без цифрового пропуска, им может быть назначен штраф», — пояснил глава комиссии по безопасности.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса, и теперь москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом. Те, кто проживает с инфицированными в квартире, имеет возможность выйти в магазин.

По состоянию на 21 апреля в России известно о 5642 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число превысило 50 тысяч инфицированных. Тем временем Москва и Подмосковье остаются самыми пораженными вирусом регионами — насчитывается 29 433 и 5959 заболевших COVID-19 соответственно.

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