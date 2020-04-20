В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале. Об этом пишет ТАСС.

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19 апреля в России было зафиксировано более шести тысяч новых случаев инфицирования. Такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов, отметила Скворцова. По ее словам, правительством было рекомендовано расширить круг тестируемых контактных лиц. «Не только контактных по подтвержденному коронавирусу, но и контактных с любым [заболевшим] ОРВИ и так далее», — сказала глава ФМБА.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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