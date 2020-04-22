Собянин назвал сроки заполнения коечного фонда для зараженных коронавирусом

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета Сергей Собянин назвал сроки заполнения коечного фонда для пациентов с коронавирусом. По его оценкам, его хватит на три-четыре недели. Его слова приводятся на сайте мэра Москвы.

«При тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение трех-четырех недель (...) заполним этот фонд в 80 тысяч», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета. В связи с этим мэр Москвы предложил увеличить объем коечного фонда в больших городах с большим количеством зараженных «хотя бы в два раза — с тысячи до двух тысяч».

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По его словам, в Москве сейчас развернуто 16 тысяч коек для зараженных коронавирусом. К 27 коечный фонд в столице планируется увеличить до 20 тысяч, однако, по словам Собянина, если темп роста заболеваемости сохранится, то 30 тысяч коек может потребоваться в ближайшее время. «За один день, за сегодняшний день мы заполнили дополнительно 600 коек. 600 коек — это больница в Коммунарке, образно выражаясь. И такой темп сохраняется», — пояснил градоначальник.

С начала эпидемии коронавируса в Москве заразились 31 981 тысяч человек. 2267 человек выздоровели, 261 пациент с коронавирусом скончался. Всего в России насчитывается 57 999 заразившихся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых ограничений из-за распространения коронавируса. Теперь жители столицы с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 обязаны соблюдать самоизоляцию, как больные коронавирусом. В указе мэра сказано, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.

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