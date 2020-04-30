Россия избежала итальянского сценария с коронавирусом

России удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу, а также гуманитарной катастрофы, такой, как в США. Такое мнение высказал в интервью телеканалу RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видеозапись опубликована на YouTube.

Песков отметил, что ситуация в России не пошла по итальянскому сценарию, так как были вовремя приняты жесткие решения по самоизоляции и было быстро увеличено количество койко-мест. «Катастрофического сценария нам удалось избежать. <…> Не чудом, это не само собой произошло, это произошло благодаря принятым мерам», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что стране, в первую очередь, Москве, удалось избежать огромного количества жертв и перегрузки системы здравоохранения. «Слава богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К нашему большому сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в некоторых штатах США, в первую очередь, в Нью-Йорке», — сказал Песков.

Ранее Песков выразил надежду на выход России на плато по коронавирусу «Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — отметил он.

В начале апреля заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов заявил, что у России есть шанс избежать итальянского сценария эпидемии коронавируса.

По последним данным, в России коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 1037 пациентов погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!