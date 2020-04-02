Стало известно о шансе России избежать итальянского сценария эпидемии

У России есть шанс избежать итальянского сценария эпидемии коронавируса. Об этом заявил заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов, передает «Интерфакс».
«В России, где количество официальных зараженных и погибших очень мало по сравнению с Италией, с Испанией и с США, очевидно, что мы запаздываем — к нам болезнь пришла чуть позже», — отметил Северинов. Так, у России была «небольшая фора», поэтому ситуация в стране лучше, чем в европейских странах.
Вместе с тем он отметил, что в ближайший месяц число заразившихся будет увеличиваться. По его словам, об этом свидетельствует «каждодневное изменение количества зараженных людей в разных странах».
Ранее главный врач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что для избежания итальянского сценария эпидемии коронавируса в России важно сдерживать скорость распространения инфекции, чтобы рост заболеваемости не был резким и шел равномерно. Тогда система здравоохранения будет готова принимать новых пациентов и распределять ресурсы (специалистов, аппараты ИВЛ и прочее). Такое течение эпидемии может затянуться по времени, но избавит от многих проблем.
По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев коронавируса, большая их часть — в Москве. Число заразившихся коронавирусом жителей столицы за сутки резко увеличилось — до 595 человек. Днем ранее эта цифра была в два раза меньше — 267.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения