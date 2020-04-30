Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 53 тысячи

За последние сутки в Москве коронавирус выявлен у 3093 человек, общее число зараженных превысило 53 тысячи. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Точное число случаев заражения — 53 739. За последние сутки скончались 65 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 611. С момента начала эпидемии выздоровели 5135 пациентов с коронавирусом.

Накануне, 29 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вышло на плато по числу случаев заражения коронавирусом. Он уточнил, что рост числа заражений сейчас составляет 5-7 процентов, этот показатель будет держаться некоторое время, после чего продолжится снижение.

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