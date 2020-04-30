Контроль за россиянами во время майских праздников в Москве усилят

Полиция и Росгвардия усилят контроль за гражданами в Москве и Московской области во время майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские и росгвардейцы усилят контроль за нарушителями самоизоляции и социальной дистанции во время майских праздников в Москве и Московской области», — отметил собеседник и добавил, что особое внимание будет уделено лесополосам, лесным массивам и берегам водоемов, куда могут отправиться граждане на отдых.

По его словам, полицейским поручено более внимательно следить за нарушителями и более тщательно проверять цифровые пропуска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции.

Режим всеобщей самоизоляции в Москве начал действовать 30 марта, при нем гражданам можно выходить на улицу для походов в магазин, аптеку, медучреждение, выгула собак и выноса мусора, а также для поездок на работу. С 15 апреля в столице начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.

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