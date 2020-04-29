Минобороны усилило мобилизацию ресурсов для борьбы с пандемией

Врачебно-сестринские бригады подразделений Западного военного округа прибыли в лечебные учреждения Подмосковья. По просьбе губернатора Московской области военные реаниматологи и другие специалисты усилят работу гражданских медиков и окажут помощь жителям региона, а также сотрудникам предприятий военно-промышленного комплекса. В помощь к уже работающим в столичных больницах двадцати бригадам медслужбы Минобороны направлены еще пять, с полным набором средств защиты. Об этом пишет «МК».

На юге России специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию нескольких десятков объектов ВПК, а к строительству одного из многофункциональных медцентров Минобороны привлечена военная авиация. Военно-транспортный самолет Ил-76 доставил более двухсот тонн стройматериалов из Ленинградской области на площадку будущего медцентра Западного военного округа в географически изолированном Калининграде. Этот воздушный коридор позволил обеспечить непрерывный ход работ на стройке.

Примером оперативного развертывания мобильных госпиталей во всех регионах России стал формируемый на базе медицинских батальонов Таманской и Кантемировской дивизий, пишет издание. В санчасть отобрано 130 медиков из обоих соединений. Военные медики входящих в Первую гвардейскую Краснознаменную танковую армию прославленных дивизий, уже провели учениях по оказанию экстренной помощи больным в полевых условиях. Ранее, еще 15 апреля, военные медики развернули мобильный пост для проверки граждан на коронавирус в Каменке Выборгского района Ленинградской области.

В помощь стране брошена группировка сил и средств численностью свыше 30 тысяч военнослужащих и 4 тысячи единиц спецтехники. Координацию осуществляет оперативный штаб Минобороны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, напоминает «МК» слова министра обороны России Сергея Шойгу.

Но победа в этой войне зависит от каждого из нас,. «Это не преувеличение. Подавляющее большинство понимает необходимость мер по самоизоляции и ограничили по максимуму свои контакты. На улицах люди стараются по возможности соблюдать дистанцию, пользуются средствами защиты и так далее. Таким образом, мы все вместе помогаем медикам, тормозим по возможности распространение коронавируса, — считает политолог Олег Матвейчев. — Пандемия — это наша общая беда. И, как в любые трудные времена, на помощь гражданам приходит армия. В течение последних лет, наряду с модернизацией вооруженных сил России в целом, проводилось адресное преобразование и военных медицинских служб, которые получили доступ к новейшим технологиям, современным медицинским аппаратам; также была проведена серьезная переподготовка военных врачей; были реорганизованы военно-медицинские учреждения».

Одним из важных звеньев военно-медицинской системы является Третий Центральный Военно-клинический госпиталь имени академика Вишневского, которым руководит доктор медицинских наук, генерал Александр Есипов. «В 65 лет в дальний магазин нельзя, а на работу можно. Отпуск закончился, выхожу на службу. Буду включаться в борьбу за жизни пациентов. Справимся, даже не сомневайтесь», — говорит нефролог госпиталя Александра Туленко. Врач-онколог Николай Ситников рассказал, что отделение онкологии перевели в новый корпус, а под ковидных больных отвели два отделения. «Они не заполнены полностью. Идет госпитализация по скорой помощи. У нас все под контролем», — сообщает врач.

«Задача эпидемиологической службы, как у пограничника. Важно сделать все, чтобы вирус не пробрался через границу. Оставил на контрольной полосе свои следы и был обезврежен до того, как он сможет кому-то навредить», — отметил начальник отделения, открытого в конце прошлой недели, медцентра Минобороны в подмосковном Одинцове, эпидемиолог Сергей Никитин. Начальник другого отделения медцентра, подполковник медицинской службы Сергей Рем отметил обеспечение сотрудников Центра удобными — просторными и не стесняющими движения — защитными комбинезонами, и рассказал об уровне специальной «мебели»: удобные койки в реанимации «сообщают» точный вес, стоит на них присесть.

«Президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране сориентировал руководителей регионов на взаимодействие с Минобороны», — напомнил политолог Алексей Мартынов. «Это взаимодействие приносит позитивный результат, армейские подразделения успешно справляются с поставленными задачами. В условиях режима повышенной готовности армия страны способна выполнить любую задачу по обеспечению безопасности граждан России. В том числе от эпидемиологической угрозы. Два месяца на возведение полноразмерного госпиталя с гарантией работы 50 лет! Как сын военного врача (хирурга) в отставке, хочу заметить, что многое в отечественном здравоохранении можно было сделать армейскими силами. И давно», — завершил мысль Алексей Мартынов.

