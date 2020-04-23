Минобороны нашло виновного во вспышке коронавируса в петербургском училище

Главу Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге Александра Фисуна освободили от должности после вспышки коронавируса в учебном заведении. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Фисуна отстранили после проверки, которая показала, что в академии были плохо организованы барьерные и профилактические меры на факультете подготовки врачей для иностранных армий. Это привело к заражению части курсантов.

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В Минобороны добавили, что Фисун написал заявление об увольнении по собственному желанию.

20 апреля стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились более 55 курсантов академии. В Минобороны не называли точное число заразившихся, но уточнили, что инфекцию нашли не только у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий, но и еще 55 студентов других факультетов.

Всего в России насчитывается почти 63 тысячи граждан с коронавирусом. Умерли 555 человек, поправилось 4891.

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