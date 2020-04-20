Стало известно о вспышке коронавируса в Военно-медицинской академии Петербурга

В Военно-медицинской академии в Петербурге произошла вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. По предварительным данным, заражено около 60 учеников, сообщает «Подъем».

Сейчас заболевшие проживают в общежитии. В спортивном зале разбили госпиталь для зараженных, поскольку их становится слишком много. «Сейчас потенциально опасным "инфекционным" курсантам доставляется еда в блоки проживания», — сказали изданию родственники учащихся.

Ранее «Подъему» стало известно, что после обнаружения очага заражения курсантов не отпустили на самоизоляцию домой, они продолжили ходить в столовую и магазин, контактировали друг с другом.

В начале апреля появилась информация о массовых заражениях в петербургском институте ЯСБ. В ходе проверки выяснилось, что данные оказались недостоверными, — в вузе нет ни одного заболевшего.

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