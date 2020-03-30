Российских следователей отправили по домам из-за коронавируса

В России следователей отправили по домам из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
По ее словам, председатель СКР Александр Бастрыкин издал несколько распоряжений о сокращении числа сотрудников на рабочих местах. В частности, было принято решение о максимальном сокращении присутствия на рабочих местах женщин до 6 апреля. Это касается как региональных следователей, так и работающих в центральном аппарате СКР.
Кроме того, для остальных сотрудников также введены ограничения присутствия на рабочих местах на неделю с установлением графика дежурств. Также Бастрыкин издал распоряжение об образовательных учреждениях СКР. В них будут работать мужчины в штатном режиме для обеспечения мер безопасности, предупреждающих возможность распространения коронавируса. Помимо этого, руководству кадетских корпусов и академий Москвы и Санкт-Петербурга поручено контролировать соблюдение учащимися режима самоизоляции.
Региональные подразделения СКР должны наладить удаленную связь с подшефными детдомами для организации адресной помощи.
По данным на 30 марта, в России общее число заразившихся составило 1836 человек в 71 регионе. Выздоровели за весь период распространения инфекции по стране 66 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения