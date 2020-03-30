Воры в законе перешли на режим самоизоляции из-за коронавируса

Воры в законе из-за глобальной ситуации с коронавирусом были вынуждены перейти на режим домашней самоизоляции. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
По словам редактора ИА Виктории Гефтер, воры в законе — такие же люди, как и все остальные. Их также коснулись карантин, закрытие границ и публичных мест, из-за чего криминальные авторитеты вынуждены сидеть дома. При этом каких-либо мораториев из-за коронавируса в преступном мире не вводится — «воры пока не настолько драматизируют ситуацию».
Как отметила Гефтер, на данный момент нет ни одного вора в законе, заболевшего COVID-19. При этом Гефтер назвала фейком данные о госпитализации из-за коронавируса близких Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой — лидера преступного мира России.
О том, что семья Калашова — его супруга Марина Гольдберг и его 15-летний сын Даниил — сдали анализы на коронавирус и получили положительный результат, 22 марта сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, близкие вора в законе находились в самоизоляции в особняке Калашова в подмосковном поселке Николина Гора, но их планировалось госпитализировать в ближайшее время.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения