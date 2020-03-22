Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, супруга криминального авторитета Марина Гольдберг и его 15-летний сын Даниил сдали анализы на инфекцию, и тесты показали положительный результат.

В настоящее время они находятся в самоизоляции в особняке Шакро в подмосковном поселке Николина гора. В ближайшее время семью вора в законе планируют госпитализировать.

Сам Калашов сейчас находится в тюрьме: в марте 2018 года он был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

По последним данным, всего в России зафиксировали 367 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных — в Москве. Все регионы страны перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

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