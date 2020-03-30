Один из главных славянских воров в законе Костыль умер в больнице

В Медицинском радиологическом центре имени Цыба в Обнинске (Калужская область) после тяжелой и продолжительной болезни умер 50-летний серпуховский вор в законе Константин Борисов, известный в криминальных кругах как Костыль. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Борисов скончался в воскреснье, 29 марта. Уроженец подмосковного Протвино, он считался одним из самых авторитетных славянских воров в законе. Борисов был одним из немногих, коронованных в местах лишения свободы еще в 90-е годы. По данным ИА, Борисов был коронован в мае 1999 года в столичном СИЗО «Бутырка».

Материалы по теме Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»

В коронации авторитета приняли участие такие воры в законе, как Александр Чашин (Чиж), Андрей Беляев (Хобот), Давид Джапаридзе (Дато), Гайоз Звиададзе (Гия Кутаисский), Майис Карапетян (Маисик Кироваканский). При этом Борисов получил воровской титул в начале своего третьего и самого длинного срока —15 лет за грабеж и разбой.

Кроме того, криминальный авторитет был судим за хулиганство и вымогательство. Последний приговор Борисову — 3,5 года лишения свободы за наркотики — в 2016 году вынес Наро-Фоминский суд Московской области.

27 марта сообщалось, что на Украине Черниговский районный суд приговорил к семи годам колонии самого молодого вора в законе, 28-летнего Георгия Киладзе (Гега Озургетский).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru