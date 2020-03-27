Самый молодой вор в законе порезал сокамерника и неудачно сбежал в Европу

Черниговский районный суд приговорил к семи годам колонии самого молодого вора в законе 28-летнего Георгия Киладзе, известного в криминальных кругах как Гега Озургетский. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Национальная полиция Украины.

По данным издания, в 2017 году Киладзе, находившийся в пункте временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, порезал своего сокамерника. После чего на него завели уголовное дело по статье 115 УК Украины («Покушение на убийство»). Впоследствии на него завели еще одно уголовное дело, поскольку во время судебных заседаний он постоянно угрожал сотруднику полиции и его семье.

На время судебного разбирательства Озургетскому была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Понимая, что приговор может быть не в его пользу, подсудимый сбежал в Европу по фальшивому паспорту. После чего Украина объявила его в международный розыск. Вскоре он был задержан на территории Болгарии и экстрадирован на Украину.

Коронация самого молодого вора в законе состоялась в июне 2013 года в Греции. На титул он был выдвинут Важей Биганишвили и Сандриком Курасбедиани. Оба представители так называемой «Тбилисской группировки», которая действует на Пиренейском полуострове. Многие представители криминального мира ставили под сомнение титул Озургетского, и, по некоторым данным, он был лишен «короны». Но на Украине он по-прежнему считается авторитетным вором в законе.

2 марта сообщалось, что в Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).

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