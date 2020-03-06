Вору в законе Лексо Гальскому вернули дважды потерянный титул

Криминальному авторитету Лексо Логуа, известному в криминальных кругах как Лексо Гальский, вернули воровской титул, которого ранее он был дважды лишен. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, церемонию в Стамбуле провели сторонники главного авторитета Азербайджана, вора в законе Надира Салифова (Гули). Он одобрил возвращение титула 40-летнему Логуа.

Ранее Логуа был раскоронован дважды. Первый раз это произошло по решению сторонников лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Логуа наказали за то, что он поставил свою подпись под «прогоном» (воровским посланием) о раскоронации воров в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского) и Георгия Углавы (Тахи).

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А в 2018 году Логуа раскороновали представители мингрельского воровского клана, к которому он принадлежал. На этот раз авторитета наказали за то, что он открестился от общих клановых дел.

5 марта сообщалось, что управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович).

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