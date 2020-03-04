Двоих воров в законе наказали за нарушение приказа главного авторитета России

Двое воров в законе лишены своих титулов за нарушение приказа криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), лидера преступного мира России. Об этом в среду, 4 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

В 2014 году вернувшийся в Россию из Испании Калашов ввел негласный запрет на «коронацию» новых воров в законе. По мнению авторитета, такое ограничение должно было обеспечить мир между враждующими воровскими кланами.

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В ноябре 2018 года вор в законе Важа Биганишвили (Тбилисский) нарушил этот запрет. Он стал инициатором коронации первого за четыре года вора в законе — Иосифа Тертерашвили (Сократ Горийский). Однако в марте 2020-го представители сухумского воровского клана, самого мощного среди других, решили наказать Биганишвили за его вызывающую самостоятельность.

Они приняли решение, что коронация Тертерашвили в нарушение запрета Калашова является недействительной. Таким образом, Сократ Горийский фактически лишился своего воровского титула. Кроме того, ближайший сторонник Биганишвили, криминальный авторитет Сандро Курасбедиани (Сандрик), также был объявлен не вором в законе.

Основанием для этого стала история, которая произошла в Италии несколько лет назад. Тогда Курасбедиани в Италии был избит ворами в законе и ранен вилкой в ягодицу, однако так и не отомстил своим обидчикам, что является нарушением воровского кодекса.

Ранее 4 марта сообщалось, что вор в законе Амиран Эбралидзе (Амиран Ланчхутский) вернул титул сыну Давиду, которого тот лишился 20 лет назад.

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