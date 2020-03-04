Ограбивший звезду советского кино вор в законе вернул титул сыну через 20 лет

Вор в законе Амиран Эбралидзе, известный в криминальных кругах как Амиран Ланчхутский, вернул титул своему сыну Давиду, которого тот лишился 20 лет назад. Об этом в среду, 4 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Амиран Эбралидзе известен тем, что в 1973 году на съемках фильма «Мелодии верийского квартала» ограбил в Тбилиси будущую народную артистку СССР и звезду советского кино Алису Фрейндлих. Его сын Давид Эбралидзе (Дато Ланчхутский) пошел по стопам отца, стал вором в законе, но в начале нулевых был лишен воровского титула за нелестные высказывания в адрес одного из тбилисских авторитетов.

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2 марта титул 49-летнему Давиду Эбралидзе был возвращен на сходке воров в законе в турецком Трабзоне. Одним из тех, кто вернул титул авторитету, стал его 73-летний отец Амиран. Инициатором церемонии выступил лидер сухумского воровского клана Мераб Джангвеладзе (Сухумский).

3 марта сообщалось, что криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) во время судебного процесса в Испании объяснил роль председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина в ликвидации воров в законе.

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