Криминальный авторитет объяснил роль Сталина в ликвидации воров в законе

Криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) во время судебного процесса в Испании объяснил роль председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина в ликвидации воров в законе. Об этом сообщает «Росбалт».

Прокурор Национального суда Испании Хосе Гриндав во время слушаний назвал Таро вором в законе. В ответ на это обвиняемый выступил с речью, в которой объяснил происхождение этого термина. По словам Ониани, первые воры в законе появились во времена большевиков. Этот термин применяли к уголовникам, которые помогали свергать власть императора.

«Поскольку Сталин достиг своей цели и сумел прекратить существование царского режима, эта организация утратила смысл», — сказал он, добавив, что с тех пор воров в законе не существует.

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Также Таро назвал мифом «кутаисскую» преступную группировку, лидерство в которой ему приписывают. В материалах уголовного дела в отношении Ониани сказано, что он — «криминальный генерал» этой группировки.

По данным источника «Росбалта», власти Испании обвиняют Ониани в участии в преступном сообществе и отмывании денег — это преступление считается наиболее тяжким, из-за которого складывался запрошенный для вора в законе срок в 8,5 лет. Испанские власти пересматривают запрашиваемый для него срок — по оставшемуся обвинению ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы. В настоящее время Таро находится в тюрьме Сото-дель-Реаль под усиленным режимом охраны. Он был выдан испанской стороне в октябре 2019 года после того, как отсидел в России почти десять лет за вымогательство и похищение человека.

Иосиф Сталин был членом подпольного революционного движения, однако не принимал непосредственного участия в свержении монархии. После Февральской революции 1917 года он вернулся из ссылки и занял пост одного из руководителей ЦК РСДРП. К тому времени император Николай II уже отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, а власть в стране перешла в руки Временного правительства.

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