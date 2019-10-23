Экстрадиция вора в законе Таро из России в Испанию попала на видео

Экстрадиция криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) из России в Испанию попала на видео. Ролик в среду, 23 октября, опубликован на официальном сайте МВД России.

На кадрах видно, как Ониани с закованными в наручники руками выходит из автозака под контролем сотрудников правоохранительных органов. Затем производится досмотр его личных вещей в присутствии представителей испанской полиции, мужчину сажают в самолет в аэропорту Шереметьево.

Тариэл Ониани разыскивался по каналам Интерпола по подозрению в причастности к преступной организации на территории Испании. Участники группы занимались похищениями предметов искусства и вымогательствами. В апреле Таро задержали в Оренбурге. В Испании ему грозит 8,5 лет тюрьмы, а также штраф в размере 50 миллионов евро. СМИ сообщали, что на данный момент Ониани считается самым влиятельным авторитетом в криминальном мире.

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