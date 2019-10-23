Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию. Об этом в среду, 23 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметила Волк, Ониани разыскивался по каналам Интерпола по подозрению в причастности к преступной организации на территории этой страны. Участники этой группы занимались похищениями предметов искусства, а также вымогательствами. В апреле Таро задержали в Оренбурге на основании международного уведомления о его розыске и аресте.

Авторитета не могли экстрадировать из-за наличия у него российского гражданства, однако сотрудники российских правоохранительных органов выяснили, что оно получено с нарушениями законодательства. После этого Тариэла Ониани лишили гражданства. В среду его доставили в аэропорт Шереметьево и передали представителям испанской полиции.

О возможной выдаче Таро Испании стало известно весной этого года. Тогда антикоррупционная прокуратура страны направляла России официальный запрос, где обвиняла Ониани в отмывании на территории страны незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. В Испании Таро грозит 8,5 лет тюрьмы, а также штраф в 50 миллионов евро.

До апрельского задержания глава кутаисского воровского клана Ониани отбывал наказание за похищение человека и вымогательство в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев. В 2018-м глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.

СМИ сообщали, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru