В Белоруссии впервые лидера воров в законе освободили по амнистии

Лидер мингрельского воровского клана, 45-летний Гела Кардава, известный в криминальных кругах как Гела Гальский, вошел в число двух тысяч образцовых заключенных, выпущенных по амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, освобождение Кардавы — первый случай в истории Белоруссии, когда по амнистии выходит на свободу преступник столь высокого ранга. Свой срок вор в законе отбывал в исправительной колонии №15 (ИК-15) в городе Могилеве; из назначенных ему 36 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении он провел лишь 20.

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Кардава покинет стены ИК-15 уже 26 сентября, после чего планирует отбыть в Стамбул. Как отмечает ИА, в криминальном мире освобождение авторитета такого уровня может привести к большим переменам: дело в том, что Кардава является главным противником Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) — московского преемника лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ранее сообщалось, что Когуашвили при поддержке своего босса Калашова тайно настраивает находящихся в Европе криминальных авторитетов против Надира Салифова (Гули), лидера преступного мира Азербайджана. Таким образом у Гелы Кардавы есть шанс объединиться с Салифовым против общего врага, образовав один из самых мощных союзов в мире воров в законе.

Впрочем, у Кардавы есть и серьезные противники — это представители сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе (Сухумский) и Тариэла Ониани (Таро), последнего «большого» вора в законе, который сумел пережить 90-е и «нулевые». Поэтому, как отмечает «Прайм Крайм», будущее Кардавы во многом зависит от того, будут ли Джангвеладзе и Онинани стремиться свести с ним счеты.

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