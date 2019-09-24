Стало известно о воровском заговоре против главного авторитета Азербайджана

Вор в законе Бадри Когуашвили, известный в криминальных кругах как Кутаисский, тайно настраивает находящихся в Европе криминальных авторитетов против Надира Салифова (Гули), лидера преступного мира Азербайджана. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Когуашвили считается московским преемником Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России. Отмечается, что на днях Когуашвили вылетел из Москвы в Чехию, откуда отправился в Грецию. Свою поездку авторитет старается держать в тайне и постоянно путает следы.

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Такое поведение Когуашвили объясняется тем, что в ходе поездки по Европе он настраивает находящихся там воров в законе против Надира Салифова. Учитывая репутацию последнего в преступном мире, для Когуашвили в свете его поведения существует реальная опасность для жизни.

2 сентября сообщалось, что Когуашвили решил организовать сходку авторитетов для лишения Салифова воровского титула. Причиной для такой инициативы Когуашвили стал инцидент, произошедший 26 августа в Турции. Тогда 35-летнего потомственного вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович, избили на первой встрече с Надиром Салифовым. Обидчиком Чихладзе стал подручный Салифова по кличке Арман Дикий — казах по национальности и один из кандидатов в новые воры в законе. Арман счел, что Чихладзе ведет себя слишком дерзко перед его боссом Салифовым.

В свою очередь, Бадри Когуашвили решил, что Салифов, допустивший подобное, не является вором в законе и должен быть лишен своего титула. Когуашвили отметил, что он «не для того прошел Красноярск (отбывал срок в колонии №31— прим. «Ленты.ру» ), чтобы фраера безнаказанно били воров». Его поддержал и Захарий Калашов, отметивший, что произошедшее в Турции — пощечина для него.

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