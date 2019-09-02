Преемник лидера преступной России объявил войну главному вору Азербайджана

Вор в законе Бадри Когуашвили, известный в криминальных кругах как Бадри Кутаисский, решил организовать сходку авторитетов для лишения воровского титула Надира Салифова (Гули) — главного авторитета Азербайджана. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Когуашвили считается московским преемником лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Бадри Кутаисского возмутил инцидент, произошедший 26 августа в Турции.

Материалы по теме Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру» Волк в законе Главарь мафии Азербайджана стал самым опасным вором. Его не могут поймать

Тогда 35-летнего потомственного вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович, избили на первой встрече с Надиром Салифовым. Обидчиком Чихладзе стал подручный Салифова по кличке Арман Дикий — казах по национальности и один из кандидатов в новые воры в законе. Арман счел, что Чихладзе ведет себя слишком дерзко перед его боссом Салифовым.

В свою очередь, Бадри Когуашвили решил, что Салифов, допустивший подобное, не является вором в законе и должен быть лишен своего титула. Когуашвили отметил, что он «не для того прошел Красноярск [отбыл срок в ИК-31], чтобы фраера безнаказанно били воров». Его поддержал и Захарий Калашов, отметивший, что произошедшее в Турции — пощечина для него.

Между тем другие воры в законе не поддержали стремление Когуашвили раскороновать Салифова и открыто заявили, что в этом противостоянии он обрекает себя на заведомо плачевный и позорный финал. По их мнению, того, что сделал Арман Дикий, явно недостаточно, чтобы лишить воровского титула главного вора Азербайджана. Сам Салифов насчет Армана ранее заявлял, что своего человека в обиду не даст и при необходимости накажет его сам.

28 августа сообщалось, что Надир Салифов помог вернуть воровской титул Арману Джаниняну (Калужский), которого тот лишился 20 лет назад — в 1999 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru