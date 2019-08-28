Главный авторитет Азербайджана вернул вору в законе потерянный в 90-е титул

Главный криминальный авторитет Азербайджана Надир Салифов, известный в криминальных кругах как Гули, помог вернуть воровской титул Арману Джаниняну (Калужский), которого тот лишился 20 лет назад — в 1999 году. Об этом в среду, 28 августа, сообщает информационное агенство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Джанинян, армянин по национальности, получил воровской титул в 1996 году по рекомендации вора в законе Маелса Мкртчяна (Кндо). У Джаниняна возник конфликт с авторитетом Майисом Карапетяном (Маисик Кироваканский), они должны были разрешить его на воровской сходке в 1999 году, но Джанинян туда не пришел.

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За это он был лишен воровского титула на долгие 20 лет, 16 из которых провел в местах лишения свободы за разбой и вымогательство. Очевидно, именно это обстоятельство сблизило Джаниняна с Салифовым, который сам долгое время находился за решеткой и был знаком со всеми тяготами отбытия большого тюремного срока.

В результате 26 августа Джаниняну был возвращен воровской титул по решению трех воров в законе — Салифова, Отари Тоточии (Батя) и Юры Усояна (Лазаревский). Они сошлись во мнении, что Джанинян не совершил ничего, за что его не стоило бы прощать, и за минувшие 20 лет доказал свою преданность ворам в законе.

27 августа сообщалось, что 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович, избили в Турции на встрече с Надиром Салифовым.

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