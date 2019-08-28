Умер создавший зону «Белый лебедь» и сломивший 130 воров в законе генерал

В Ульяновске 25 августа на 91-м году жизни скончался генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Сныцерев — создатель колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь». Об этом сообщает региональный портал 73online.

Сныцерев родился в 1929 году в Томской области. В 1946-м он стал стрелком военизированной охраны в органах МВД, затем служил на различных должностях в Томской области, в Магадане, на Чукотке, в Архангельской области, а также в Каргопольском исправительно-трудовом лагере (ИТЛ).

В 1953 году во время службы на Колыме Сныцерев помог справиться с беспорядками в лагере, спровоцированными вором в законе Хищником, на счету которого было семь убийств. Во второй половине 60-х годов под руководством Сныцерева была создана колония №5 в Димитровграде.

Через семь лет работы в колонии он стал начальником отделения исправительно-трудовых учреждений (ОИТУ) УВД Ульяновской области. В 1980 году Сныцерев стал начальником усольского управления лесных ИТУ; под его началом была создана колония «Белый лебедь», главной целью которого была «ломка» (развенчание) воров в законе.

За десять лет службы Сныцерева через «Белый лебедь» прошло пять тысяч осужденных, в том числе Владимир Бабушкин, известный в криминальных кругах как Вася Бриллиант. За это время в колонии от своих воровских титулов отказались почти 130 осужденных.

В 1990 году Сныцерев вышел в отставку и вернулся в Ульяновск, где принял активное участие в ветеранском движении. Сныцерев награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями, а также знаком «Заслуженный работник МВД».

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