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Российский бизнесмен через суд опроверг титул вора в законе

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Российский бизнесмен Амерхан Муцоев выиграл процесс о признании себя не вором в законе — решение в пользу Муцоева вынес Хамовнический суд Москвы. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «Московский Комсомолец».

Вором в законе Муцоева назвало информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм» на основании милицейской карточки оперативного учета, которая оказалась в распоряжении журналистов. ИА указало, что у Муцоева в криминальных кругах якобы есть кличка Мори.

Между тем сам Муцоев не только ни разу не сидел в тюрьме, но даже не привлекался к уголовной ответственности. Он подал иск в суд и потребовал признать недействительными распространенные данные о его принадлежности к высшей преступной иерархии.

Хамовнический суд Москвы удовлетворил его требование и признал сведения о принадлежности Муцоева к ворам в законе не соответствующими действительности.

23 августа сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении криминального авторитета Гочи Антипова (Алфасон) о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве отеля в Таиланде.

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