Российский бизнесмен через суд опроверг титул вора в законе

Российский бизнесмен Амерхан Муцоев выиграл процесс о признании себя не вором в законе — решение в пользу Муцоева вынес Хамовнический суд Москвы. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «Московский Комсомолец».
Вором в законе Муцоева назвало информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм» на основании милицейской карточки оперативного учета, которая оказалась в распоряжении журналистов. ИА указало, что у Муцоева в криминальных кругах якобы есть кличка Мори.
Между тем сам Муцоев не только ни разу не сидел в тюрьме, но даже не привлекался к уголовной ответственности. Он подал иск в суд и потребовал признать недействительными распространенные данные о его принадлежности к высшей преступной иерархии.
Хамовнический суд Москвы удовлетворил его требование и признал сведения о принадлежности Муцоева к ворам в законе не соответствующими действительности.
23 августа сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении криминального авторитета Гочи Антипова (Алфасон) о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве отеля в Таиланде.