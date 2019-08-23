Против вора в законе возбудили дело о вымогательстве гостиницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении криминального авторитета о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве отеля в Таиланде. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 49-летний обвиняемый, находясь за пределами России, потребовал от своего знакомого передать ему права собственности на гостиницу, которая расположена на одном из островов Королевства Таиланд.

Источник Ленты.ру в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о воре в законе Гоче Антипове, также известном как Алфансон. Гостиница, которая расположена на острове Самуи, оценивается свыше 1 миллиона рублей. Жертвой вымогателя стал бизнесмен, сидящий в СИЗО «Матросская тишина».

Злоумышленника объявили в розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте подозреваемого.

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