Вору в законе Осетрине Младшему предрекли власть над криминалом Донбасса

Вор в законе Сергей Асатрян, известный в криминальных кругах как Осетрина Младший, вместе со своим отцом Эдуардом Асатряном (Эдик Осетрина) может получить контроль над криминальным миром Донбасса. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, недавно Сергей Асатрян, ранее лишенный воровского титула в ходе конфликта с оппонентами, сумел восстановить его. Это произошло в тюрьме города Балашов (Саратовская область); Асатряну помог вернуть титул вор в законе Олег Сухачев (Сухач) — авторитеты стали друзьями еще в 2008 году, находясь за решеткой.

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Когда Асатрян оказался в тюрьме Балашова, Сухачев поначалу не стал приветствовать его как вора в законе. Однако со временем позиция Сухача изменилась: он не только признал Асатряна вором, но и разрешил оповестить об этом арестантов тюрьмы при помощи воровского «прогона» (послания).

Между тем, как отмечает «Прайм Крайм», тюрьма Балашова считается главной на территории Волго-Донского бассейна и всего Юга России. Если Сергей Асатрян сумеет сохранить свой воровской статус, то имеет все шансы на неформальный контроль над тюрьмой в Балашове.

Более того: из-за отсутствия конкурентов Сергей Асатрян вместе со своим отцом, вором в законе Эдуардом Асатряном (Эдик Осетрина), со временем может получить контроль над криминальным миром Саратовской и Ростовской областей, а также Донбасса.

15 мая сообщалось, что Эдуарду Асатряну бросил вызов главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов (Гули).

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