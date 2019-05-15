Главный вор Азербайджана бросил вызов московскому авторитету Осетрине

Главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов, известный в криминальных кругах как Гули, бросил вызов влиятельному авторитету из Тбилиси Эдуарду Асатряну (Эдик Осетрина). Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».

По данным агентства, причиной конфликта между авторитетами стала ситуация вокруг 36-летнего бывшего вора в законе Бесика Квинихидзе (Бесо Руставский). Он был коронован в 2013-м — но уже год спустя его лишили воровского титула за то, что он перед коронацией умолчал о некоторых фактах своей биографии, таким образом обманув воров в законе.

После этого Квинихидзе отсидел два срока в статусе обычного заключенного и сейчас отбывает третий (за грабеж) в колонии особого режима №7 на станции «Паницкая» (Саратовская область). Однако, отбывая наказание, бывший вор в законе стал распространять слухи о своих заслугах по защите заключенных, которых ранее якобы убивали и насиловали.

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Когда эта информация дошла до 33-летнего вора в законе Шалвы Озманова (Куся) — внучатого племянника лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой) — он выступил с инициативой вернуть Квинихидзе воровской титул. Ее поддержал и главный вор в законе Азербайджана 46-летний Салифов.

Однако, не дождавшись итогового решения преступного мира, Квинихидзе принялся распространять по местам лишения свободы голосовые сообщения, в которых, ссылаясь на Калашова и Салифова, утверждал, что он — вновь вор в законе. Это вызвало недовольство многих московских авторитетов, главным из которых оказался 50-летний Асатрян.

Вскоре между ним и Салифовым состоялся телефонный разговор, в котором последний прямо указал на слабые места оппонента. В частности, Салифов отметил, что один из воров в законе открыто называет Асатряна «мусором», но тот никак не реагирует на оскорбления. «По-хорошему, ты либо с этим разберись, либо не называйся [вором в законе]», — отметил Салифов. По поводу ситуации с Квинихидзе главный вор Азербайджана посоветовал не спешить с выводами и дождаться его освобождения. Обескураженный такой резкостью Асатрян лишь ответил, что ничего не знает о заслугах Квинихидзе.

Как отмечает «Прайм Крайм», фактически ситуация обернулась столкновением двух влиятельных воров в законе, обладающих лидерскими качествами. При этом главный вор Азербайджана в ходе телефонного разговора одержал верх над московским авторитетом Осетриной. Что касается Квинихидзе, то вопрос с возвращением ему воровского титула теперь отложен на неопределенный срок.

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