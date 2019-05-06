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Криминальные авторитеты выступили против кандидата в главные воры России

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Надир Салифов

Группа воров в законе из Азербайджана начала вытеснять главного криминального авторитета страны Надира Салифова, известного как Лоту Гули, с его объектов в России. Ему также поступили претензии и угрозы, пишет «Росбалт».

По информации издания, против Салифова выступили Рафик Эйвазов (Рафик Масаллинский), Джавид Мамедов (Дато Агджабединский), Эмин Ахмедов (Эмин Аджигабульский), Джейхун Аскеров (Джейхун Гянджинский), Заур Шипилов (Заур Нахчыванский), а также Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

Как сообщают источники, у выступивших против Гули криминальных авторитетов имеется серьезная финансовая поддержка. Отмечается, что торговцам на российском рынке, подконтрольным этой группе, дали указание препятствовать работе продавцов, сотрудничающих с Салифовым. «Всем им прямо говорят, что ситуация улучшится, только если они сменят покровительство Гули на покровительство "оппозиционеров"», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, сообщается, что противостоящие Гули воры в законе высказали ему ряд претензий: о его заявлении о том, что группа криминальных авторитетов не является ворами в законе, и о нападении на Рафика Масаллинского. В случае необходимости с Салифова обещали «спросить» в Дубае, где он находится в настоящее время.

На сегодняшний день Надир Салифов считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России. В марте 2019-го он покинул Азербайджан и отправился в Дубай. В ОАЭ находится центр управления группировками Салифова, действующими на территории России.

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