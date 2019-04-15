Криминальные авторитеты объединились против коронации нового вора в законе

Криминальные авторитеты, затаившиеся после принятия в России направленного против них закона, активизировались, узнав о сходке в Стамбуле, на которой под предводительством Давида Чхиквишвили (Дато Сургутский) был коронован Адхам Самаркандский. Об этом сообщает «Росбалт».

Сходка состоялась 9 апреля. На ней присутствовали Теймураз Немсицверидзе (Црипа), Роман Джафаров (Ромик Курд), Теймураз Чурадзе (Алеко), Лаша Догонадзе (Лаша Питерский), Владимир Дзоценидзе (Валера Кутаисский), Гоча Джинчарадзе (Курша). Последний отказался голосовать за Адхама и распространил новости о коронации Самаркандского, после чего воры в законе начали обсуждать «планы наказания» для Дато, пишет издание.

Против Сургутского объединились самые разные криминальные кланы: Роланда Гегечкори (Роланд Шляпа), Мераби Мзарелуа (Дуяке), Надира Салифова (Лоту Гули), Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), в чей клан входит сам Дато. По их мнению, главная причина неправильности поступка Сургутского заключается в том, что он присутствовал на ереванской сходке в 2015 году, где было принято решение о приостановке новых коронаций в связи с тем, что воровские титулы стали получать случайные люди. Однако теперь Дато сам нарушил этот мораторий и решение ереванской сходки.

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Кроме того, многие указывают на недостойный вора в законе жизненный путь Адхама. По их мнению, Самаркандский завоевал доверие Дато, предложив ему и Црипе поучаствовать в защите бизнесмена из Узбекистана, который задолжал своему соотечественнику 50 миллионов долларов. Сейчас должник скрывается в Турции. За свою защиту он делает значительные взносы. Конфликт продолжается по сей день. Существует и другая версия, согласно которой Самаркандского сделали вором в законе, чтобы в этом конфликте он мог на равных противостоять Бахти Ташкентскому, занимающему сторону кредитора, отмечает «Росбалт».

Как пишет агентство, Самаркандский является этническим иранцем, который вырос в Узбекистане. До 2000-х годов он профессионально занимался боксом, после чего стал поставлять девушек в ОАЭ, куда позже переехал сам и был осужден там на восемь лет за избиение. После освобождения он познакомился с Лашой Питерским — гангстером, которого короновал клан Таро и Мераба на сходке в ОАЭ. Они занялись мелким рэкетом в отношении выходцев из Средней Азии. Так как дела шли плохо, они переехали в Турцию, поближе к влиятельному «законнику» Ровшану Джаниеву (Ровшан Лянкоранский).

В 2016 году Ровшан был убит неизвестными в Стамбуле, тогда Адхам примкнул к команде Надира Салифова — противника Лянкоранского. Но поняв, что Салифов никаких шагов для коронации Адхама предпринимать не намерен, Самаркандский решил войти в близкий круг общения Дато Сургутского и Црипы.

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