Самого молодого вора в законе отправили в СИЗО за лидерство в преступном мире

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего вора в законе Давида Джангидзе, известного в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Об этом в понедельник, 19 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных округах.

Джангидзе инкриминируют статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») — она предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Подозреваемый 19 августа был арестован по решению суда, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) «Ленте.ру» подтвердили факт возбуждения уголовного дела против одного из местных воров в законе, но фамилию арестованного назвать отказались.

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«По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Сам арестованный придерживался криминальной идеологии», — рассказала официальный представитель управления Элла Тюкова.

По словам Тюковой, подозреваемый распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде вор в законе обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Давид Джангидзе, по оперативным данным, с 2009 года был смотрящим за Краснодарским краем, он коронован в 2013 году в Риме на сходке группы «грузинских» воров в законе. Вместе с ним статус получили еще пять смотрящих за регионами России, в том числе Бондо Стуруа (Бондо Казахстанский), Георгий Торадзе (Гога Кутаисский), Раджен Шулая (Ражден Питерский), Илия Гаглоев (Ило Калининградский) и Артем Саргсян (Артем Саратовский). Джангидзе стал самым молодым из воров — в том году ему исполнилось 29 лет.

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