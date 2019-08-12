Вор в законе и лидер ОПГ «Рашидовские» попал в СИЗО за вымогательство миллиона

В Казани по подозрению в вымогательстве арестовали вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время криминальный авторитет находится в казанском СИЗО-1. Криминальному авторитету вменяют статью 163 УК РФ («Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»).

По данным источника издания, после освобождения из красноярской колонии с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года 52-летний Джамбульский в составе ОПГ «Рашидовские» занимался вымогательством денег у предпринимателя. За этот период чистопольский бизнесмен лишился 1,2 миллиона рублей.

В скором времени, по данным «Бизнес Online», Джамбульский может стать фигурантом дела по новой статье — 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»), которая появилась в Уголовном кодексе по инициативе президента России в апреле этого года. Максимальное наказание по этой статье — до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что правоохранительные органы пока официально не комментировали задержание и арест авторитета.

Рашид Хачатрян родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. По данным «Прайм Крайм», был коронован в марте 1997 года, через некоторое время создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями и распространением наркотиков.

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