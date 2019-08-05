Внучатому племяннику вора в законе Шакро Молодого вменили антиворовской закон

Внучатому племяннику лидера российского воровского мира Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, предъявили обвинение по новому антиворовскому закону. Об этом сообщает «ПраймКрайм».

По данным издания, 33-летнему Шалве Озманову по прозвищу Куся инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии. Сейчас он находится в СИЗО-3 Москвы по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Куся, как и его авторитетный родственник, имеет статус вора в законе. Его задержали 15 мая в ходе совместной операции сотрудников МВД и ФСБ за участие в перестрелке на северо-востоке Москвы в 2014 году, в результате которой был ранен работник автомойки.

Издание отмечает, что после привлечения Куси к уголовной ответственности за статус силовики могут вменить антиворовской закон и самому Шакро Молодому, отбывающему в настоящее время десятилетний срок за вымогательство.

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Применение новой статьи, направленной на борьбу с верхушкой криминального мира, в России набирает обороты, указывает «ПраймКрайм». Из сложившейся практики следует, что обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») предъявляется наряду с другими тяжкими преступлениями, за которые воры в законе либо уже задержаны, либо подозреваются в их совершении.

1 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.

После принятия в России антиворовского закона криминальные авторитеты начали переезжать за границу. В основном они выбирают для жизни Кипр и Турцию.

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