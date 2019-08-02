Беглого вора в законе Сыча отправили в Казань с «особым заданием»

Вора в законе Романа Сычева, известного как Сыч, доставили в Казань для отбывания наказания в исправительной колонии №2. Там 42-летнего осужденного ждет особое задание от воровского сообщества — объединить все ИК Татарстана, которые находятся под влиянием воров-эмигрантов. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Сыча прислали для того, чтобы подчинил все зоны Татарстана себе, сейчас он будет все подминать под себя. Не особо богатый вор, больше уличный. Это Шишкан (Олег Шишканов — прим. «Ленты.ру») или Костыль (Константин Борисов — прим. «Ленты.ру») — воры упакованные, с большими деньгами. Сейчас Сыч будет искать свой путь к деньгам и портфель смотрящего заберет в свои руки», — сказал собеседник издания.

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По его словам, появление Сычева в Казани — значимое событие не только для отбывающих наказание, но и для всего преступного мира республики. Дело в том, что все колонии в этом регионе находятся под дистанционным влиянием разных воров в законе из Турции, Греции и других стран. И теперь, по словам источников, Сыч попытается изменить баланс сил в местах заключения. Однако задача это непростая.

«Казань — город не воровской, не все здесь принимают воровской уклад, поэтому ему придется сначала свои порядки навязать. Самого Сыча как вора в законе здесь не все знают, авторитета у него большого нет. Но все равно звание вора есть, оно обязывает ему подчиняться», — отметил один из собеседников.

Еще одной проблемой является то, что приезд Сычева невыгоден местным смотрящим, которых поддерживает определенная часть города. Теперь же решать необходимые вопросы будут с Сычом.

В декабре 2017 года Орехово-Зуевский суд Московской области признал Романа Сычева виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков и заочно приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Сам преступник в это время находился в бегах. Поймать его удалось лишь в августе 2018-го. При себе у криминального авторитета оказался паспорт на другое имя и героин.

По данным «Прайм Крайм», первую судимость Сыч получил в 2001 году — его признали виновным по статье «Хулиганство». Спустя четыре года он получил наказание в виде шести лет колонии за разбойное нападение. В 2014 году Сычева короновали.

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