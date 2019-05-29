Воры в законе короновали друга и напомнили несогласным о грехах

Сразу пять воров в законе заявили о том, что многократно судимого Бесика Квинихидзе (Бесо Руставского) следует считать таким же, как они, законником. По данным «Росбалта», послания и телефонные звонки с этой просьбой были адресованы в исправительные колонии Саратовской области — именно в этом регионе Руставский отбывает наказание.
Как сообщает агентство, Махаре Гварамия (Мацик), Нико Дгебуадзе (Ника Гагринский) и другие попросили донести до заключенных, что Бесо является вором в законе. Несогласных с этим они призвали обратиться к ним или Надиру Салифову (Лото Гули) — крайне надежной защитой Руставского.
Главным противником Квинихидзе является криминальный генерал Элгуджа Туркадзе, по приказу которого воровские полномочия Бесо ранее были приостановлены. Когда влиятельный родственник Бесо — Шалва Озманов (Куся) — решил короновать его, Гуджа стал формировать коалицию законников, возражающих против этого.
На помощь Руставскому пришел Надир Салифов. Несколько дней назад его клан довел до Гуджи свою позицию по этому вопросу. Она заключается в том, что действия Туркадзе нарушают решение ереванской сходки, согласно которой члены «семьи» не должны оставаться без титула во время отсидки, так как их ослабление в колониях на руку только Федеральной службе исполнения наказаний. Кроме того, Гудже напомнили, что у многих воров в законе, в том числе и у него самого, можно найти некоторые «грехи».
В результате ни одного звонка в ИК Саратовской области по поводу неправомерного присуждения Бесо Руставскому звания законника не поступило.
Бесик Квинихидзе отбывает четвертый срок — по части 2 пункта «а», «в» статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Ранее он был дважды судим по статье 158 («Кража») и один раз — по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ»). Стал вором в законе в 2013-м. Но уже год спустя был лишен титула за то, что перед коронацией умолчал о некоторых фактах своей биографии, таким образом обманув других законников.