Воры в законе короновали друга и напомнили несогласным о грехах

Сразу пять воров в законе заявили о том, что многократно судимого Бесика Квинихидзе (Бесо Руставского) следует считать таким же, как они, законником. По данным «Росбалта», послания и телефонные звонки с этой просьбой были адресованы в исправительные колонии Саратовской области — именно в этом регионе Руставский отбывает наказание.

Как сообщает агентство, Махаре Гварамия (Мацик), Нико Дгебуадзе (Ника Гагринский) и другие попросили донести до заключенных, что Бесо является вором в законе. Несогласных с этим они призвали обратиться к ним или Надиру Салифову (Лото Гули) — крайне надежной защитой Руставского.

Главным противником Квинихидзе является криминальный генерал Элгуджа Туркадзе, по приказу которого воровские полномочия Бесо ранее были приостановлены. Когда влиятельный родственник Бесо — Шалва Озманов (Куся) — решил короновать его, Гуджа стал формировать коалицию законников, возражающих против этого.

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На помощь Руставскому пришел Надир Салифов. Несколько дней назад его клан довел до Гуджи свою позицию по этому вопросу. Она заключается в том, что действия Туркадзе нарушают решение ереванской сходки, согласно которой члены «семьи» не должны оставаться без титула во время отсидки, так как их ослабление в колониях на руку только Федеральной службе исполнения наказаний. Кроме того, Гудже напомнили, что у многих воров в законе, в том числе и у него самого, можно найти некоторые «грехи».

В результате ни одного звонка в ИК Саратовской области по поводу неправомерного присуждения Бесо Руставскому звания законника не поступило.

Бесик Квинихидзе отбывает четвертый срок — по части 2 пункта «а», «в» статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Ранее он был дважды судим по статье 158 («Кража») и один раз — по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ»). Стал вором в законе в 2013-м. Но уже год спустя был лишен титула за то, что перед коронацией умолчал о некоторых фактах своей биографии, таким образом обманув других законников.

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